Рангник пошутил о хет-трике Роналду: «Может, стоит и дальше отправлять его в Португалию на 3 дня, а потом разрешать 2 дня не тренироваться»

Ральф Рангник пошутил о хет-трике Криштиану Роналду. Главный тренер «Манчестер Юнайтед» высказался после матча АПЛ с «Тоттенхэмом» (3:2), в котором форвард забил три гола.

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