Во Франции протестующие фермеры уничтожили мясо в фурах из Румынии

Французские фермеры, участвующие в протестах в Париже, атаковали два грузовика, перевозивших мясо из Румынии, и полностью уничтожили перевозимый товар, по информации предоставленной главой пресс-службы румынского МИД Раду Филип.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии