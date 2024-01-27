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Во Франции протестующие фермеры уничтожили мясо в фурах из Румынии

Во Франции протестующие фермеры уничтожили мясо в фурах из Румынии

Французские фермеры, участвующие в протестах в Париже, атаковали два грузовика, перевозивших мясо из Румынии, и полностью уничтожили перевозимый товар, по информации предоставленной главой пресс-службы румынского МИД Раду Филип.

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