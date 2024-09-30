Не будет России — Западу конец. Страны, которые ударят немедленно

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Комментарии
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Людмила Лиханова
нУ ТЫ И &quot;ПОЛИТИК&quot; ИНТЕРЕСНО ОТКУДА У НАС И СЕЙЧАС МНОГОЕ ИЗ ИРАНА А У НЕГО ОТ НАС? ЕСТЬ ТО, ЧТО напоказ, А ЕСТЬ УМНАЯ ПОЛИТИКА В ТИШИ.Но для тебя  это - очень сложно или недоступно .🤣😪
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3 час.
Людмила Лиханова
Что за чушь?! КТО и КОГДА раскрывает все карты даже на серьезных встречах, а уж вам точно никто не сообщит.  Поражает ваша....некомпетентность.
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3 час.
Людмила Лиханова
КАКИЕ страны? Те, что уже договорились или те, кто пляшет под дудку наглосаксов?
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3 час.

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