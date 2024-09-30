Не будет России — Западу конец. Страны, которые ударят немедленно

Людмила Лиханова

нУ ТЫ И "ПОЛИТИК" ИНТЕРЕСНО ОТКУДА У НАС И СЕЙЧАС МНОГОЕ ИЗ ИРАНА А У НЕГО ОТ НАС? ЕСТЬ ТО, ЧТО напоказ, А ЕСТЬ УМНАЯ ПОЛИТИКА В ТИШИ.Но для тебя это - очень сложно или недоступно .🤣😪