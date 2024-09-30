КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Притом что США и объединённая Европа изо всех сил стремятся уничтожить и расчленить Россию, полагая в этом залог своего доминирования, они тем самым роют могилу себе да и всему человечеству в целом.
Не будет России — Западу конец. Страны, которые ударят немедленно
Комментарии
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Людмила Лиханова
нУ ТЫ И "ПОЛИТИК" ИНТЕРЕСНО ОТКУДА У НАС И СЕЙЧАС МНОГОЕ ИЗ ИРАНА А У НЕГО ОТ НАС? ЕСТЬ ТО, ЧТО напоказ, А ЕСТЬ УМНАЯ ПОЛИТИКА В ТИШИ.Но для тебя это - очень сложно или недоступно .🤣😪
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3 час.
Людмила Лиханова
Что за чушь?! КТО и КОГДА раскрывает все карты даже на серьезных встречах, а уж вам точно никто не сообщит. Поражает ваша....некомпетентность.
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3 час.
Людмила Лиханова
КАКИЕ страны? Те, что уже договорились или те, кто пляшет под дудку наглосаксов?
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3 час.
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