"Библиотека, две спальни, домашняя церквушка": Путин показал квартиру в Кремле, где ночует с начала СВО

Президент России Владимир Путин последние три года ночует почти всегда в Кремле. Об этом глава государства рассказал журналисту Павлу Зарубину в фильме, снятому к 25-летнему юбилею с момента, как Путин встал у руля огромной страны.
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