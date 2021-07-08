ДрузьяЛуксор - вечное наследие древнеегипетской цивилизацииОбратная сторона истории Луксор - вечное наследие древнеегипетской цивилизации Для археологов Луксор - мечта.Вернуться к статье1НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий Ильинов10 лет назад, на Youtube появился ролик под названием «Будущее началось». Ролик разлетелся по всему интернету. Тогда, это казалось фантастикой, утопией. Сегодня авторы, его реанимировали, поменяв видеоряд и музыкальное сопровождение. НО..., принципиально не стали менять текст, дабы зрителю было наглядно понятно, что - то, что тогда было будущем - началось ещё вчера. https://www.youtube.com/watch?v=lO5faXSqUTgКомментировать
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