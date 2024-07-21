Довелось пообщаться с человеком, который своим отношением к происходящему отражает позицию довольно многочисленной категории наших сограждан.
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Довелось пообщаться с человеком, который своим отношением к происходящему отражает позицию довольно многочисленной категории наших сограждан.
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