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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Моуринью влиял на трансферы «Реала» больше, чем Анчелотти, Алонсо и Арбелоа. В клубе считают кампанию успешной, а состав – готовым к борьбе за все трофеи

Жозе Моуринью стал первым тренером за долгое время, полноценно поучаствовавшим в трансферной кампании «Реала».

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