Правительство направит более 4 млрд рублей на развитие сельхозпроизводства в новых регионах РФ в 2025 году

Начиная с 2025 года, четыре региона – Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области – получат поддержку из федерального бюджета для стимулирования развития сельскохозяйственного и перерабатывающего производства.
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