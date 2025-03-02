Хаменеи напомнил Киеву про ненадежность Запада

РИА Новости/ Алексей Дружинин Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи после перепалки американского лидера Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского в Белом доме напомнил на украинском языке слова своего заявления в марте 2022 года о ненадежности США и Европы.