Хаменеи напомнил Киеву про ненадежность Запада

РИА Новости/ Алексей Дружинин Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи после перепалки американского лидера Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского в Белом доме напомнил на украинском языке слова своего заявления в марте 2022 года о ненадежности США и Европы.
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