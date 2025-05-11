www.globallookpress.com/Hu Yousong/XinHua 15 мая может стать великим днем после предложения президента России Владимира Путина о прямых переговорах Москвы и Киева в Стамбуле, заявил американский лидер Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.
Трамп: 15 мая может стать великим днем после предложения Путина
Комментарии
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Юрий Александров
Праздничное настроение от Парада ,потускнело после объявления Путина о прямых переговорах в Стамбуле. Не верю Трампу,не верю западным "вождицам "и "наполеонам" ,не верю Английским воинственным "мудрецам". Не хочу слышать, в который раз-"НАС ОБМАНУЛИ !"
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11 час.
Акимова Татьяна
А как же нелигитимный наркот?
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9 час.
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