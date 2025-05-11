Трамп: 15 мая может стать великим днем после предложения Путина

Юрий Александров

Праздничное настроение от Парада ,потускнело после объявления Путина о прямых переговорах в Стамбуле. Не верю Трампу,не верю западным "вождицам "и "наполеонам" ,не верю Английским воинственным "мудрецам". Не хочу слышать, в который раз-"НАС ОБМАНУЛИ !"