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Трамп: 15 мая может стать великим днем после предложения Путина

Трамп: 15 мая может стать великим днем после предложения Путина

www.globallookpress.com/Hu Yousong/XinHua 15 мая может стать великим днем после предложения президента России Владимира Путина о прямых переговорах Москвы и Киева в Стамбуле, заявил американский лидер Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.

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Комментарии
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Юрий Александров
Праздничное настроение от Парада ,потускнело после объявления Путина о прямых переговорах в Стамбуле.  Не верю Трампу,не верю западным &quot;вождицам &quot;и &quot;наполеонам&quot; ,не верю Английским воинственным &quot;мудрецам&quot;. Не хочу слышать, в который раз-&quot;НАС ОБМАНУЛИ !&quot;
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11 час.
Акимова Татьяна
А как же нелигитимный наркот?
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9 час.
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