Происшествия

12 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Meerflieger
    Давно пора некоторых "слуг народа" отправить на конюшню и показательно выпороть... 🤔Председателем Сле...
  • Meerflieger
    «Моя полиция – моя Россия!»(с)  Намёк на то, что Россия - полицейское государство? Или что для полицейских только их ...В День России под...
  • Наташа Леонтьева
    Наконец то! Город уничтожается - мусор, сосульки - нет, они не утренний пейзаж портят, они крушат! А изничтожение хар...Председатель СК Р...

В Магаданской области ребята побывали в гостях у полицейских

Чем занимается инспектор по делам несовершеннолетних? Что главное в службе эксперта - криминалиста? Как устроена дежурная часть полиции?  Ответы на эти и многие другие вопросы смогли получить ребята из поселка Палатка Хасынского городского округа.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх