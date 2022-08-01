В Магаданской области ребята побывали в гостях у полицейских

Чем занимается инспектор по делам несовершеннолетних? Что главное в службе эксперта - криминалиста? Как устроена дежурная часть полиции? Ответы на эти и многие другие вопросы смогли получить ребята из поселка Палатка Хасынского городского округа.
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