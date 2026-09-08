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Русская весна

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Дрон залетел в Молдову, потом в Румынию, вернулся в Молдову и взорвался, возникли 4 очага пожаров (ФОТО)

Дрон залетел в Молдову, потом в Румынию, вернулся в Молдову и взорвался, возникли 4 очага пожаров (ФОТО)

Дрон залетел в Молдову, потом в Румынию, вернулся в Молдову и взорвался, возникли 4 очага пожаров. Ранее Минобороны страны сообщило, что БПЛА пролетел через воздушное пространство Молдовы в сторону Румынии.

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