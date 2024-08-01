БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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УГЛЕДАРСКАЯ МЫШЕЛОВКА ЗАХЛОПЫВАЕТСЯ: У ВСУ ОТВАЛИВАЕТСЯ КУСОК ФРОНТА

УГЛЕДАРСКАЯ МЫШЕЛОВКА ЗАХЛОПЫВАЕТСЯ: У ВСУ ОТВАЛИВАЕТСЯ КУСОК ФРОНТА

ВЛАД ШЛЕПЧЕНКО Русская армия продолжает давить противника сразу по несколькими направлениям. Украинское командование разрывается между желанием выбить наши войска из Харьковской области, необходимостью остановить разрезание группировки в Донбассе, удержать Часов Яр и Торецк.

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