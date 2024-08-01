УГЛЕДАРСКАЯ МЫШЕЛОВКА ЗАХЛОПЫВАЕТСЯ: У ВСУ ОТВАЛИВАЕТСЯ КУСОК ФРОНТА

ВЛАД ШЛЕПЧЕНКО Русская армия продолжает давить противника сразу по несколькими направлениям. Украинское командование разрывается между желанием выбить наши войска из Харьковской области, необходимостью остановить разрезание группировки в Донбассе, удержать Часов Яр и Торецк.