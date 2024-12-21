Через Свердловскую область пройдет теплый атмосферный фронт

В ближайшие выходные в Свердловской области ожидается прохождение теплого атмосферного фронта, который принесет умеренные осадки в объеме 2-5 мм за сутки, пишет ТагилЛайф, ссылаясь на синоптика Алексея Пулина.
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