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Царьград

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Обрушение перекрытий в психдиспансере на Кубани: Погибла медсестра. На месте работает МЧС

Обрушение перекрытий в психдиспансере на Кубани: Погибла медсестра. На месте работает МЧС

В Кореновске на Кубани произошло обрушение перекрытия между этажами. Есть информация о погибшей.На площади около ста квадратных метров произошло обрушение межэтажного перекрытия в психоневрологическом диспансере на Кубани.

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