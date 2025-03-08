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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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  • Ольга Горбунова
    Списывать только коренным жителям!Списывать ипотеку...
  • людмила
    Так точно.Зарядка гаджетов ...
  • Регина Толстоброва
    Ну а кто виноват в этом? сами немцы. вот и сейчас проголосовали за одно  дерьмо. пусть не жалуются теперь.ими управля...Застой в Германии...

А мы же говорили...

Минутка  "А мы   же говорили."Почти  три года тому  назад,  после  того,  как  укропская  делегация   явилась  на  переговоры в  Белоруссии   в непотребном  виде,   я  выложила   цитату  от ребе Лопатникова,  под  каждым  словом  которой  я  и тогда, и  сейчас  готова подписаться.

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