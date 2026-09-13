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Царьград

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Илон Маск поддержал замедление развития мощных ИИ 12 сентября

Илон Маск поддержал замедление развития мощных ИИ 12 сентября

Илон Маск подчеркнул опасности искусственного интеллекта, считая его угрозу более значительной, чем ядерное оружие.

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