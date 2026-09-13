Илон Маск поддержал замедление развития мощных ИИ 12 сентября

Илон Маск подчеркнул опасности искусственного интеллекта, считая его угрозу более значительной, чем ядерное оружие.
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