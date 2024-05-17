Врач Блинова: иногда у пациентов может возникнуть устойчивая к лечению гипертония

Существует устойчивая или резистентная к лечению форма гипертонии. Такой диагноз ставят, когда врачи не могут добиться нормализации артериального давления при применении трех антигипертензивных препаратов, включая диуретик, в адекватных дозах.
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