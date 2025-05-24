«День цифры» пройдет в летних лагерях Нижегородской области

В летних лагерях Нижегородской области по традиции пройдет «День цифры» в 2025 году. Проект адресован детям 7 – 17 лет и направлен на формирование эффективной системы выявления и поддержки способностей и талантов у детей и молодежи, на раннюю профессиональную ориентацию в сфере ИТ.