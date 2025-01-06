Важное объявление Налоговой службы для экономических агентов

Государственная налоговая служба (ГНС) информирует, что с 1 апреля 2025 года экономические агенты, осуществляющие налично-обменную деятельность с физическими лицами и розничную продажу бензина, дизельного топлива и сжиженного газа на АЗС, будут обязаны использовать контрольно-кассовую технику, подключенную к информационной системе «Электронный мониторинг продаж» (SIA MEV).