Прогноз погоды в Крыму на четверг. • Симферополь: +8°, облачно• Севастополь: +9°, облачно• Ялта: +9°, облачно• Алушта: +10°, облачно• Евпатория: +10°, облачно• Саки: +10°, облачно• Бахчисарай: +8°, облачно• Джанкой: +9°, солнечно• Судак: +8°, солнечно• Феодосия: +7°, солнечноЧитать подробнее>>> .
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