Александр Ростовцев. Россияне, любящие отдыхать в Турции, уже давно наверняка заметили, что в этой стране не работает «Википедия».
Пришло время прихлопнуть «Википедию»
Комментарии
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Александр Третьяк
Нужно создавать свое
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15 час.
tsan tsan
Любимое занятие обленившихся деятелей - прихлопнуть, не пуЩать и прочее. Автор перечислил сколько авторов из какой страны пишет для русскоязычной Википедии. А что наша Россия ? Сколько авторов из России работает на этой ниве ?
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14 час.
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