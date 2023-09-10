Пришло время прихлопнуть «Википедию»

tsan tsan

Любимое занятие обленившихся деятелей - прихлопнуть, не пуЩать и прочее. Автор перечислил сколько авторов из какой страны пишет для русскоязычной Википедии. А что наша Россия ? Сколько авторов из России работает на этой ниве ?