Guardian: украинцы жалуются на унизительное обращение со стороны поляков

Украинцы жалуются на унизительное обращение со стороны польских пограничников, пишет The Guardian. «Каждый раз, когда я въезжаю в Польшу, я чувствую, как всё моё тело дрожит от ярости из-за того, как они смотрят на нас, как они с нами обращаются», — рассказала изданию графический дизайнер из Киева Ольга.