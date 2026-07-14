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Guardian: украинцы жалуются на унизительное обращение со стороны поляков

Guardian: украинцы жалуются на унизительное обращение со стороны поляков

Украинцы жалуются на унизительное обращение со стороны польских пограничников, пишет The Guardian. «Каждый раз, когда я въезжаю в Польшу, я чувствую, как всё моё тело дрожит от ярости из-за того, как они смотрят на нас, как они с нами обращаются», — рассказала изданию графический дизайнер из Киева Ольга.

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