Мама Александра Петрова переживает из-за негатива после скоропалительной свадьбы актера

Мама актера Александра Петрова – о хейте: Он переживает, я тоже переживаю Мама актера Александра Петрова рассказала, что сын тяжело переносит негатив, который обрушился на него после внезапной свадьбы с малознакомой девушкой.
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