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Царьград

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Пермский пенсионер получил условный срок за попытку поджечь военкомат

Пермский пенсионер получил условный срок за попытку поджечь военкомат

По словам пенсионера, к такому поступку его подтолкнули телефонные мошенники.В Перми Мотовилихинский районный суд вынес приговор в отношении пенсионера, обвиняемого в покушении на порчу государственного имущества.

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СЗ
Светлана Зуева
Мозги высохли у деда.....
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