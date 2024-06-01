Пермский пенсионер получил условный срок за попытку поджечь военкомат

По словам пенсионера, к такому поступку его подтолкнули телефонные мошенники.В Перми Мотовилихинский районный суд вынес приговор в отношении пенсионера, обвиняемого в покушении на порчу государственного имущества.
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