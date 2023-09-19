Сексом и борщом в брак больше не затащишь

Ольга Гусева

Это Ваше решение. Имеете право. Ищите ту, которая разделяет Ваши взгляды. Таких довольно много. Делать всё сообща, вместе... Зачем верить всему, что творится на просторах интернета? Здесь же столько много сказочного, фальшивого.. Грамотный по жизни человек (который может учиться, имея определённый жизненный опыт) вряд ли будет слушать всякий бред, который есть в паутине. Нужно жить, как говорится, своей головой. На многих одни люди просто зарабатывают, дуя им в уши всякую ересь. печально, конечно. Семья - это работа, совместная. Игра в одни ворота - это и не игра вовсе. Ищите, смотрите внимательно туда, что может сказать о человеке многое, а не туда, куда обычно смотрят мужчины. Многие люди сами обманываться рады. И все разные.