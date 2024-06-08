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Иваново

1 подписчик

С Днём рождения, постоянно меняющиеся, уютные и гостеприимные Южа и Южский район, поселки Верхний Ландех и Савино, города Родники и Вичуга!

С Днём рождения, постоянно меняющиеся, уютные и гостеприимные Южа и Южский район, поселки Верхний Ландех и Савино, города Родники и Вичуга!

С Днём рождения, постоянно меняющиеся, уютные и гостеприимные Южа и Южский район, поселки Верхний Ландех и Савино, города Родники и Вичуга! Это особенные даты для каждого из этих населённых пунктов: они символизируют их историю, развитие и достижения.

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