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Посол Мешков: Призывы Франции могут спровоцировать третью мировую войну

Посол Мешков: Призывы Франции могут спровоцировать третью мировую войну

Озвученная властями Франции позиция является причиной роста уровня опасности начала третьей мировой войны, а также служит поводом для негодования не только в со стороны российских властей, но и во всем мире.

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