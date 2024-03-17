Озвученная властями Франции позиция является причиной роста уровня опасности начала третьей мировой войны, а также служит поводом для негодования не только в со стороны российских властей, но и во всем мире.
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