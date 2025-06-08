16-летний водитель мопеда попал под машину в Удмуртии

Завьялово. Удмуртия. Легковушка и мопед столкнулись на дороге у Удмуртии. Как сообщает ГАИ УР, авария произошла 7 июня около 18:40 на 43-м километре автодороги «Ижевск — Люк» на территории Завьяловского района.
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