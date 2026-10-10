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6 видов животных, которых спасло человечество

6 видов животных, которых спасло человечество

Возможно, вы даже не знали о том, что некоторые обладали тревожным статусом. За окном осень, световой день становится короче, а пасмурная погода только усиливает тревогу и заставляет погружаться в негатив.

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