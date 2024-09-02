Новости для Фанов
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости для Фанов

50 подписчиков

Наталья Гулькина попала в больницу из-за Маргариты Суханкиной

Наталья Гулькина попала в больницу из-за Маргариты Суханкиной

﻿﻿Певица Наталья Гулькина попала в больницу из-за скандала с Маргаритой Суханкиной. Проблемы со здоровьем у певицы начались с резких слов Суханкиной, которая обвинила Гуркину в том, что она не совершала самых достойных поступков в молодости, утверждая, что она встречалась с женатыми мужчинами намного старше себя и что ее ровесник встречается с мужчиной, достаточно взрослым, чтобы быть ей сыном.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх