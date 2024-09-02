Наталья Гулькина попала в больницу из-за Маргариты Суханкиной

﻿﻿Певица Наталья Гулькина попала в больницу из-за скандала с Маргаритой Суханкиной. Проблемы со здоровьем у певицы начались с резких слов Суханкиной, которая обвинила Гуркину в том, что она не совершала самых достойных поступков в молодости, утверждая, что она встречалась с женатыми мужчинами намного старше себя и что ее ровесник встречается с мужчиной, достаточно взрослым, чтобы быть ей сыном.