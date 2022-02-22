Родители владимирских детей-льготников пожаловались в Минздрав на нехватку бесплатных лекарств

Инициативная группа родителей детей-льготников разместила в соцсетях свое обращение в министерство здравоохранения России, а также к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину и детскому федеральному правозащитнику Марии Львовой-Беловой.
Инициативная группа родителей детей-льготников разместила в соцсетях свое обращение в министерство здравоохранения России, а также к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину и детскому федеральному правозащитнику Марии Львовой-Беловой.
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