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Родители владимирских детей-льготников пожаловались в Минздрав на нехватку бесплатных лекарств

Родители владимирских детей-льготников пожаловались в Минздрав на нехватку бесплатных лекарств

Инициативная группа родителей детей-льготников разместила в соцсетях свое обращение в министерство здравоохранения России, а также к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину и детскому федеральному правозащитнику Марии Львовой-Беловой.

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