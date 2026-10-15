Международная итало-латиноамериканская организация высоко оценила деятельность председателя парламента стран Латинской Америки и Карибского бассейна Роландо Гонсалеса ПатрисиоПредседатель парламента стран Латинской Америки и Карибского бассейна (Парлатино), кубинский депутат Роландо Гонсалес Патрисио, получил в Риме памятную медаль Международной итало-латиноамериканской организации (IILA).
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