Селин Дион повторила культовый образ с "Оскара", в "Стокманн" возвращаются "Сумасшедшие дни", Hikes выпустил коллекцию с "Смешариками", O’STIN представил зимнюю коллекцию, URBANTIGER объединился с ПФК ЦСКА – главные новости из мира моды и красоты в нашем дайджесте.