Найден Ответ: Почему Мужчины Любят Смотреть На Женские Ягодицы!

Конечно же не новость, что мужчинам уж очень нравится смотреть на женщин с красивыми ягодицами. И вот наконец-то ученые объяснили этот факс с точки зрения науки и эволюции! Все дело в центре тяжести, расположение которого позволяет женщинам с таким строением тела успешнее вынашивать ребенка.
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