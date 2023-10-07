Голодные игры: на Украине начался отлов чиновников

На Украине начался отлов чиновников, которые пытаются сбежать из страны. Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил, что более двух тысяч чиновников не выпустили за границу с «негосударственной целью».
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