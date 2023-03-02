Алиев: "Франция должна извиниться за колониальные преступления"

Франция должна извиниться за кровавые колониальные преступления и акты геноцида. Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на проходящем в Баку саммите Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19.