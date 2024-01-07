Обама рассказал Байдену, как победить Трампа

Экс-президент США Барак Обама призвал нынешнего американского лидера Джо Байдена и его сторонников усилить предвыборную кампанию из-за опасений по поводу возможного возвращения к власти республиканца Дональда Трампа, пишет газета The Washington Post со ссылкой на три источника.