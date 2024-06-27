Компания ВР ввела мораторий на наем новых сотрудников

ЛОНДОН (ИА Реалист). Из-за недовольства инвесторов стратегией энергетического перехода компании ВР новый гендиректор компании Мюррей Окинклосс ввел мораторий на прием на работу и приостановил новые морские ветроэнергетические проекты, чтобы уделить все внимание нефти и газу.