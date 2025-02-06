В системе «Леонардо» Ростеха фиксируется рост авиаперевозок

Система бронирования авиабилетов «Леонардо», развитием которой занимаются компании «РТ-Проектные технологии» (входит в Госкорпорацию Ростех) и «Сирена-Трэвел», успешно заменила иностранные аналоги, фиксируется рост авиаперевозок.
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