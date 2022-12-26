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Герой России Алаудинов: Киев уже истратил почти все натовское и советское оружие

Герой России Алаудинов: Киев уже истратил почти все натовское и советское оружие

Командир спецназа “Ахмат”, Герой России Апты Алаудинов заявил в своем телеграм-канале, что Украина израсходовала запасы западного и советского оружия.

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