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Симпатичного мужчину не могут отыскать в Приморье

Симпатичного мужчину не могут отыскать в Приморье

В селе Воздвиженка Уссурийского городского округа пропал мужчина. 39-летний Вячеслав Ценер 05 марта перестал выходить на связь с родственниками и до настоящего времени его местонахождение неизвестно, сообщили ИА UssurMedia волонтеры "ПримПоиска".

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