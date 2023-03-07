Симпатичного мужчину не могут отыскать в Приморье

В селе Воздвиженка Уссурийского городского округа пропал мужчина. 39-летний Вячеслав Ценер 05 марта перестал выходить на связь с родственниками и до настоящего времени его местонахождение неизвестно, сообщили ИА UssurMedia волонтеры "ПримПоиска".