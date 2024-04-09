Поправки, ужесточающие законодательство о вейпах, могут внести в Госдуму

Внесение в Госдуму поправок, предполагающих ужесточение законодательства о вейпах, возможно в ближайшее время, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу думского комитета по молодежной политике Артем Метелева.
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