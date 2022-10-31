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Военкор Поддубный заявил, что на Украине формируется «Тюркский легион»

Военкор Поддубный заявил, что на Украине формируется «Тюркский легион»

Азербайджанский наемник Магомед Джафаров из состава неонацистской группировки «Серые волки», принимающий участие в боях на стороне киевского режима, заявил о формировании на Украине «Тюркского легиона».

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