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Экс-игрок "Зенита" Горшков поддержал Глушенкова после его слов о сборной России

Экс-игрок "Зенита" Горшков поддержал Глушенкова после его слов о сборной России

Бывший игрок петербургского "Зенита" Александр Горшков поддержал Максима Глушенкова после его слов о том, что ему лучше тренироваться за сборную России, чем играть за сборную России в товарищеских матчах, передает "Спорт-Экспресс".

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