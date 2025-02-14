В Астрахани росгвардейцы провели День открытых дверей для особенных детей

Военные продемонстрировали экипировку и технику, а также рассказали об истории своей части. Военнослужащие отдельного батальона оперативного назначения Южного ордена Жукова округа Росгвардии продемонстрировали провели День открытых дверей для особенных детей из Астраханского губернского техникума.
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