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Все Лолита - прощайся с РФ. В сеть слили видео, где она желает победы Зе*. Это финиш. Видео.

Все Лолита - прощайся с РФ. В сеть слили видео, где она желает победы Зе*. Это финиш. Видео.

Avia.pro - Новости Известная певица Лолита Милявская, долгие годы радовавшая публику своими яркими выступлениями, столкнулась с серьезными трудностями в своей карьере на российской сцене.

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Комментарии
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Лариса Фомичева
При Сталине и не такая шушера сидела,на лесоповалах.Зачем ты,спрашивается,срёшь в руку,которая тебя кормит?Можете себе представить,чтобы при Сталине,во время войны,актрисса Валентина Серова сказала-&quot;хайль Гитлер?&quot;.Это невозможно.А вот нынешие старушки возомнили,что им уже ВСЁ позволено.Надо ставить на место.Как говориться: кто не с нами,тот против нас.
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1 час.
Caltar
И чему удивляться,что она чего-то желает ушлёпку и имеет двойное гражданство,ведь копни многих,самоназванных &quot;звёзд&quot;,будет обнаружено тоже самое! Удивляет другое,а чего раньше никто не обращал внимание на второе гражданство и то,что она о нём не сообщила,чем занимаются все энти службы,обязанные следить за этим?Тоже самое касается и налогов,у всех усё классно,но как только сделает прокол,то тут же всё обнаруживается!
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1 час.
Максим Чернышов
пнуть ее под задницу в сторону укрропии старую жабу
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15 мин.

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