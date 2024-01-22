Все Лолита - прощайся с РФ. В сеть слили видео, где она желает победы Зе*. Это финиш. Видео.

Лариса Фомичева При Сталине и не такая шушера сидела,на лесоповалах.Зачем ты,спрашивается,срёшь в руку,которая тебя кормит?Можете себе представить,чтобы при Сталине,во время войны,актрисса Валентина Серова сказала-"хайль Гитлер?".Это невозможно.А вот нынешие старушки возомнили,что им уже ВСЁ позволено.Надо ставить на место.Как говориться: кто не с нами,тот против нас.

Caltar И чему удивляться,что она чего-то желает ушлёпку и имеет двойное гражданство,ведь копни многих,самоназванных "звёзд",будет обнаружено тоже самое! Удивляет другое,а чего раньше никто не обращал внимание на второе гражданство и то,что она о нём не сообщила,чем занимаются все энти службы,обязанные следить за этим?Тоже самое касается и налогов,у всех усё классно,но как только сделает прокол,то тут же всё обнаруживается!