В Екатеринбурге сотрудники полиции продолжают проведение профилактического рейда «Улица»

Мероприятие направлено на поддержание правопорядка в общественных местах. 21 октября сотрудниками екатеринбургской полиции проведено профилактическое мероприятие «Улица» на территории обслуживания отделов полиции № 1, 2, 3, 7 УМВД г.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии