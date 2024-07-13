Нижний Новгород вновь становится центром российского кинематографа

Нижний Новгород продолжает оставаться одним из самых любимых мест среди кинематографистов. История кинематографа в городе начинается в конце XIX века, когда Луи и Огюст Люмьеры провели первый публичный показ фильма.
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