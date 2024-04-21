Жизнь необычных людей: что такое аутизм, как с ним живут и что об этом должны знать все мы

Александр Макеев

Человек такой, какое у него мышление-мировоззрение примитивного отрывочного псевдо-знания, или ложного сказочно-мифического или мошеннического ложного знания, или эволюционирующего всезнания, или догматичного узкоспециализированного знания, или деградирующего сужающегося, раскалывающегося и рассыпающегося знания-идеологии. Помимо архива памяти знаний, надо учитывать функцию речи-мышления, обозначения, описания, моделирования и объяснения реальности и выдумок. Без архива памяти знаний и умений не может функционировать речь-мышление. И наоборот. Память нарабатывается копированием информации извне и выработкой навыков повторением действия образцов-учителей. Функция речи-мышления формируется, поддерживается и развивается или деградирует через копирование видимых и слышимых проявлений такой функции у других людей и/или животных, у персонажей мультиков и художественных фильмов, видеоклипов и т. д. Аутизм сочетает в себе в большей или меньшей мере того и другого: как ограниченность архива знаний и умений в памяти ребёнка, взрослого человека, так и дефектом непосредственно функции речи-мышления. Но в целом, аутизм – это патология речи-мышления-мировоззрения-идеологии-веры в ветви инволюции эпохи деградации. Может включать проявление предшествующих эпох развития 6 типов личностных и социальных качеств. В том числе романтизм творчеством в искусствах и культуре; даже реализм гениальности исследовательского и изобретательского; реализм прагматизмом прикладного применения знаний и умений. Ведь почти каждый человек имеет потенциал и может проявлять себя несколькими или почти всеми эволюционными эпохами речи-мышления-мировоззрения-идеологии в высказываниях и/или действиях инициативы на личный успех; патриотического содействия общему успеху своего народа, своей стране; предательского содействия общему успеху вражеского народа, вражеской стране; безучастности, безысходности, бездействия непротивлением, смирением с участью ограбленного, побеждённого, пленённого, порабощённого, эксплуатируемого; ответного личного противодействия; ответного совместного противодействия адекватно или не адекватно ситуации бытия. Поэтому не просто точно диагностировать какой эволюционной эпохой в наибольшей степени проявляет себя каждый конкретный человек. Вероятно, в графе эволюционных эпох против каждой эпохи оценки каждого конкретного человека надо выставлять неким процентом проявления себя данным человеком данной эпохой в той или иной ситуации бытия и в интегральном обобщении по совокупности всех ситуаций бытия. * Источник: Аутизм среди других качеств человека на сайте proza.ru